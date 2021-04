위메프오, 온누리상품권으로 결제수단 확대

전통시장 점포서 주문시 사용 가능…10% 상시 할인

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오는 결제 수단에 '모바일 온누리상품권'을 추가하고 10% 상시 할인 혜택을 제공한다고 20일 밝혔다.

앞으로 위메프오에 입점한 전통시장 점포 음식 주문 시 온누리상품권을 결제 수단으로 선택할 수 있다. 결제 가능한 점포는 위메프오 앱 내 '온누리상품권' 카테고리에서 확인할 수 있다. 일반 배달 매장뿐 아니라, 전국 택배 상품 등으로 사용 가능 매장을 확대해 나갈 예정이다.

모바일 온누리상품권은 제로페이 앱에서 10% 상시 할인된 금액으로 충전할 수 있다. 위메프오는 김해시 지역 화폐인 '김해사랑상품권'도 결제 수단에 추가했다. 이에 따라 위메프오에선 총 5개 지역 화폐와 전통시장 화폐를 사용할 수 있게 됐다.

위메프오 관계자는 "이용자 편의성을 강화하기 위해 다양한 결제 수단을 도입하고 있다"면서 "특히 온누리상품권, 지역화폐처럼 소상공인과 이용 고객 모두 윈윈할 수 있는 서비스를 계속해서 선보일 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr