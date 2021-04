신한금융, 그룹 통합 간편결제 서비스 '신한 페이' 출시

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹이 빅테크(대형 정보통신기업)에 맞서 간편결제서비스 시장에 진출했다.

신한금융은 20일 그룹 통합 간편결제 서비스 '신한 페이'를 출시했다고 밝혔다.

신한 페이는 신용·체크카드 결제 및 계좌결제, 선불결제 등을 활용해 신한카드의 모든 가맹점에서 사용할 수 있는 간편결제 서비스다. 기존 신한카드의 '신한페이판'를 업그레이드해 출시했다.

신한금융은 신한 페이 출시에 맞춰 신한 페이 계좌결제 서비스를 새롭게 선보였다. 신한은행 계좌를 보유한 고객이면 누구나 신한 페이 계좌결제 서비스를 통해 모바일 체크카드를 간편하게 발급 받을 수 있으며, 터치결제 기술을 활용해 전국의 모든 신한카드 온·오프라인 가맹점에서 실물카드 없이 결제서비스를 사용할 수 있다.

신한금융은 향후 신한 페이 계좌결제 서비스를 신한금융투자·제주은행·신한저축은행 계좌 보유 고객으로 확대할 예정이다. 아울러 신한쏠 등 그룹사 대표 애플리케이션(앱)과 연결성을 강화해 고객 편의성을 지속적으로 높힐 계획이다.

신한금융은 향후 은행 계좌가 없거나 계좌 개설이 어려운 고객을 위해 별도의 결제수단을 제공해 신한 페이를 사용할 수 있도록 서비스를 추가할 방침이다.

신한금융 관계자는 "그룹의 디지털 전환(DT) 전략에 맞춰 신한 만의 차별화된 결제 서비스를 고객들에게 제공하기 위해 신한 페이를 개발했다"며 "앞으로도 카드 1위 사업자의 결제 인프라와 은행·금투 등 그룹사 시너지를 바탕으로 간편 결제 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr