CU, 업계 최저가 '헤이루 라면득템·스파클링' 출시

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 오는 22일 업계 최저가로 가격 경쟁력을 갖춘 헤이루 라면득템과 헤이루 스파클링을 출시한다고 20일 밝혔다.

헤이루 라면득템은 다섯 봉지가 포장된 번들 가격이 1900원으로 봉지당 가격으로 따지면 기존 편의점 봉지라면 평균가의 4분의 1 수준이다. 맛과 품질을 보장하기 위해 우리나라 최초로 라면을 만든 삼양에 생산을 맡겼고, 레시피 개발에도 BGF리테일 상품 기획자가 직접 참여해 수차례 수정을 거친 후 대중적인 맛의 쇠고기 국물라면을 개발했다.

헤이루 스파클링은 다양한 음료와 섞어 마실 수 있는 플레인과 여름을 겨냥한 청포도 맛 두가지로 나왔다. 두 상품 모두 제로 칼로리, 무당 제품으로 체중조절을 위해 탄산음료 섭취를 줄이고 있는 고객들도 부담 없이 즐길 수 있다. 해당 상품 역시 100ml 당 가격이 일반 제조사 상품 대비 절반 수준이다. 일반 제조사 상품은 물론 업계에서 내놓은 자체 브랜드 탄산수 중에서도 최저가다.

BGF리테일 관계자는 “고객들이 가까운 CU에서 편의, 가격, 혜택까지 세 마리 토끼를 모두 잡는 알찬 쇼핑을 할 수 있도록 앞으로도 경쟁력 있는 상품들을 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr