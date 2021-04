옥션 "누적판매 400만개 히트상품 '뚱카롱' 앵콜 판매"

화요일 '옥션 별미'…20일 하루 온라인 최저가 선봬

누적 구매 400만 돌파한 프리미엄 마카롱 제안

'덤' 혜택 옥션이 부담, 판매자 부담 덜어…신규고객 30% 할인 쿠폰

[아시아경제 김유리 기자] 옥션은 20일 하루 동안 옥션 별미 '마카롱' 편을 진행한다고 밝혔다.

옥션 별미는 평균 고객만족도 4점 이상의 검증된 판매자 상품을 발굴해 소개하는 식품 프로모션이다. 매주 화요일 진행하며 불만족 시 무료 반품 서비스, '덤' 혜택 등을 제공한다. '덤' 제공으로 발생하는 비용은 옥션이 직접 부담하고 있다.

20일 옥션 별미 대표 상품 '널 담은 뚱카롱'은 프리미엄 재료를 사용해 만든 마카롱이다. 옥션 누적 구매 수가 400만을 돌파했으며 별점도 높다. '널 담은 뚱카롱(8구)'을 할인해 하루 동안 최저가인 1만1900원에 판매한다. 마카롱 2개는 덤으로 추가 제공한다. 쫀득쫀득한 꼬끄에 꽉 차게 가득 채워 올린 부드러운 필링이 특징이다. 패키지 포장으로 선물로도 좋다.

신규 구매 고객을 위한 할인 혜택도 준비했다. 지난 1년간 구매 내역이 없거나 신선·가공식품 카테고리 구매가 처음인 고객에게는 최대 1만원까지 추가 할인되는 '옥션별미 30% 쿠폰'을 제공한다.

그 외 추천상품도 선보인다. 고슬고슬한 식감이 특징인 '오대 쌀(10kg)'은 3만4900원에 준비했다. 술안주로 일품인 '반건조오징어(10미)'는 2만3900원에 판매한다. 그 외에 '성주 참외', '그레이프소스 스테이크', '지유가오카 도넛', '감바스알아히요' 등도 특가에 만나볼 수 있다.

신동옥 옥션 마케팅팀 팀장은 "이번주 옥션 별미에선 누적 판매 수가 400만건을 넘어선 마카롱이 최저가에 소개되는 데다 덤까지 더해 혜택을 극대화했다"며 "좋은 상품을 널리 알릴 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr