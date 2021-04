롯데슈퍼, 창립 21주년 행사…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데슈퍼는 오는 21일부터 27일까지 창립 21주년을 맞아 할인 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 고객 인기 생필품 할인전, 맛과 신선함을 모두 잡은 창립 신선기획, 롯데슈퍼 신선의 새로운 기준을 세우는 신규 브랜드 론칭 등 총 3가지 테마로 구성했다.

인기 생필품을 최대 50% 할인 판매한다. 대표 상품으로 크리넥스 3겹순수 소프트를 엘포인트 회원이 행사카드로 결제하면 총 4000원, CJ햇반(10입)은 1000원 할인된 가격에 구입할 수 있다.

다양한 신선식품도 대폭 할인 판매한다. 대표 상품으로 11브릭스 이상 당도를 가진 제품으로 선별한 함안·부여 수박 6호를 1만 8900원에, 1년 중 가장 맛있는 주꾸미 제철을 맞아 생물 주꾸미를 1990원에 선보인다.

한편, 롯데슈퍼는 1등 산지에서 특화 생산자와 협업해 고객에게 건강한 한끼를 제공하겠다는 의미를 담은 신선 산지직송 브랜드 ‘농가의 맥’을 론칭했다. 대표 상품으로는 추형일 생산자의 완도 전복와 탕용 전복, 김상준 생산자의 대저 짭짤이 토마토 등이 있다.

롯데슈퍼 관계자는 “롯데슈퍼 창립 21주년을 맞아 인기 신선식품 및 생필품 할인 행사를 진행한다”며 “물가가 지속 오르는 상황이지만 행사 기간 동안 부담 없이 쇼핑할 수 있도록 다양한 상품을 준비했으니 많은 관심 바란다”고 말했다.

