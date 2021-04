[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 19일 오후 구청장실에서 (사)한국청소년육성회 영등포지구회로부터 시각장애인용 점자마스크 기부받았다.

(사)한국청소년육성회 영등포지구회는 점자로 ‘앞면’ 표기가 담긴 시각장애인용 마스크 1만 장을 영등포구청에 기부했다.

기부받은 점자마스크는 영등포사회복지협의회로 전달돼 마스크가 필요한 장애인들에게 배부될 예정이다.

채현일 구청장은 "점자마스크의 제작과 기부에 힘써주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 장애인 복지 향상을 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr