시진핑, 보아오포럼 개막식서 '영상 메시지'로 참여

[아시아경제 김유리 기자] 시진핑 중국 국가 주석이 아시아판 다보스 포럼으로 불리는 보아오 포럼 개막식에서 글로벌 위기 상황에서 중국의 역할을 강조하는 영상 메시지를 전한다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 19일 정례브리핑에서 시 주석이 20일 열리는 보아오 포럼 개막식에 미리 녹화한 영상을 상영하는 형식으로 참여한다고 전했다. 그는 "시 주석이 아시아 국가와 세계의 번영을 위한 중국의 이념과 계획 등을 체계적으로 설명할 것"이라고 말했다.

올해는 보아오 포럼이 20주년을 맞은 데다 미·중 갈등 고조로 세계적 우군이 필요하다는 점 등에서 시 주석의 참석이 예상됐다. 중국 국가 주석과 총리가 번갈아 보아오 포럼 개막식에 참석했다는 점에서도 시 주석 참석이 관측됐다. 그러나 코로나19 상황 등을 고려해 영상 메시지를 통한 연설을 선택한 것으로 보인다. 왕 대변인은 "올해는 보아오 포럼 창립 20주년이 되는 해"라며 "보아오 포럼은 지난 20년 동안 세계적인 영향을 가진 국제적인 포럼으로 성장했다"고 평가했다.

전날 중국 하이난에서 막을 올린 포럼은 '세계 대변화 국면'이라는 주제로 21일까지 열린다. 코로나19로 온라인과 오프라인을 병행해 열리며 각국 전·현직 정치 지도자 40명, 전·현직 장관 74명을 비롯, 국제기구 지도자, 경제계 인사, 학자, 정부 관계자, 취재진 등 60여개국 4000여명이 참가한다.

