[아시아경제 이선애 기자] 알로이스 알로이스 297570 | 코스닥 증권정보 현재가 6,410 전일대비 200 등락률 -3.03% 거래량 803,462 전일가 6,610 2021.04.19 14:11 장중(20분지연) 관련기사 속! 시원하게 말씀드렸습니다. 삼성-현대가 먼저 찾는 ‘이 기업’!! 글로벌 OTT 최대 수혜! 삼성-현대가 먼저 찾는 ‘이 기업’!! 오늘만 드립니다나스닥 상장 붐타고 상승 문턱 맞이한 '이 종목' close 는 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 대신증권과 5억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했다고 19일 공시했다. 계약기간은 10월18일까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr