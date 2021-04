충남, 日 방사능 오염수 방류 저지 ‘국제사회 공조’ 주도

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 일본 정부의 후쿠시마 원자력발전소 방사능 오염수 해양 방류 저지에 팔을 걷어붙인다.

도는 기후변화 대응 국제 정부 기구인 언더2 연합(Under2 Coalition)을 통해 일본의 방사능 오염수 해양 방류 저지에 나설 방침이라고 19일 밝혔다.

현재 양승조 충남도지사는 언더2 연합 공동의장을 맡고 있다. 이를 토대로 양 도지사는 국제사회의 공감대를 이끌어 일본이 방사능 오염수를 바다로 방류하는 것을 막기 위한 공동성명 채택을 주도한다는 전략이다.

양 도지사는 “최근 일본 정부는 방사성 물질이 포함된 오염수를 한국과 중국 등 인접국과 국제사회와의 협의 없이 해양 방출하겠다는 결정을 내렸다”며 “이 같은 결정은 일본이 세계의 생존을 위협하는 ‘방사능 왜란’과 다름없다”고 규탄했다.

그러면서 “일본의 비상식적인 행위를 저지하기 위해 가장 중요한 것은 국제사회의 공조와 연대”라며 “도는 현재 충남과 교류관계를 맺고 있는 세계 지방정부와 협력하면서 다양한 국제기구와의 공조를 이끌어내는데 주력할 방침”이라고 강조했다.

특히 그는 “언더2 연합을 통해 국제적 공동성명을 이끌어 내도록 노력하고 국제원자력기구(IAEA), 세계무역기구(WTO) 등 국제기구가 일본의 방사능 오염수 해양 방류를 저지하는데 공동 대응할 것을 요구하겠다”고 말했다.

도는 전국 지방정부와의 대응 강화 입장도 재학인 했다. 전국 시·도지사협의회에 산하 특별위원회 구성을 제안해 공동대응 한다는 것이 핵심이다.

양 도지사는 “시·도지사협의회 산하에 특별위원회 형식의 공동협력기구 신설을 제안한다”며 “이를 통해 충남은 전국 17개 시·도가 방사능 오염수 유출에 따른 법·제도·과학적 대응 논리를 마련하고 정치적 대응방안을 강구하는데 주도적인 역할을 하겠다”고 어필했다.

전날 충남도의회도 성명을 통해 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정 철회를 촉구했다.

도의회는 "일본 정부의 방사능 오염수 방류 방침은 우리 모두의 생명과 안전을 위협하는 무자비한 결정"이라며 "전 인류의 재앙을 초래할 해양 방류 방침을 즉각 철회해야 한다"고 주장했다.

이어 "일본 정부는 다핵종제거설비(ALPS)로 방사성 물질을 기준치 이하로 낮추겠다고 주장하지만 정화작업으로 방사성 물질을 얼마나 제거할 수 있을지에 대한 연구결과는 나와있지 않다“며 "무엇보다 삼중수소의 경우 희석할 시 농도가 옅어질 수는 있어도 오염물질 총량은 변하지 않기 때문에 절대 안전하지 않다"고 지적했다.

그러면서 "만약 일본이 방사능 오염수 방류를 강행하면 회복할 수 없는 해양 오염 사태가 발생해 전 세계를 위협하는 심각한 재앙이 될 것"이라며 "일본 정부는 즉시 오염수 관련 모든 정보를 한국과 국제사회에 공개해야 한다"고 주장했다.

