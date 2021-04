'기저질환 無' 40대, AZ백신 맞고 사지마비 증세

[아시아경제 이주미 기자] 평소 건강하던 40대 간호조무사가 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종한 후 사지마비 등의 부작용을 겪어 입원 치료 중인 것으로 알려졌다.

19일 국회 보건복지위원회 소속 서정숙 국민의힘 의원실에 따르면 경기도 한 병원에서 근무하는 여성 간호조무사 A(45) 씨는 지난달 12일 AZ 백신을 접종한 뒤 급성 파종성 뇌척수염 진단을 받았다. 급성 파종성 뇌척수염은 면역 반응 관련 질환이다.

A 씨는 접종 직후 일주일간 두통과 고열을 겪었고 같은 달 24일엔 사물이 겹쳐 보이는 '양안복시' 증상을 보였다. 31일엔 사지마비 증상까지 나타나 병원에서 치료받고 있다.

서 의원실에 따르면 A 씨는 고혈압·심혈관계 질환 등의 기저질환이 없던 건강한 상태였다. A 씨는 지난 1월 병원 채용을 위해 받은 건강검진에서도 평소 건강 관련 '특이 소견 없음'이 확인된 것으로 전해졌다.

약물학 박사 출신인 서 의원은 "40대 건강한 여성에게 발병 자체가 드문 병이 갑자기 생겼다면 백신 접종과 관련이 있다고 생각할 수밖에 없다"고 지적했다.

또 "질병관리청의 예방접종피해보상전문위원회에 접수된 백신 관련 사망·중증 신고 79건 중 접종과의 인과성이 인정된 경우는 1건에 그친다"며 "불완전한 판단 기준으로 인과성을 엄격하게 판단할 게 아니라, 환자 보호를 최우선으로 하여 피해 구제에 집중해야 한다"고 주장했다.

