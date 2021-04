[아시아경제 박소연 기자] 대표적인 삼성 협력사로 꼽히는 대덕전자 대덕전자 353200 | 코스피 증권정보 현재가 17,750 전일대비 3,400 등락률 +23.69% 거래량 14,447,362 전일가 14,350 2021.04.19 11:04 장중(20분지연) 관련기사 대덕전자, 외국인 4993주 순매수… 주가 -0.35%[클릭 e종목]"대덕전자, 투자확대·고부가제품 생산...실적 개선세 주목"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 가 강세다.

대덕전자는 19일 오전 10시45분 기준 유가증권 시장에서 전 거래일 보다 2450원(17.07%) 오른 1만6800원에 거래되고 있다.

대덕전자는 전세계적으로 반도체 업계의 인쇄회로기판(PCB) 품귀 현상이 심화되며 주목받고 있다.

대덕전자는 지난해 5월 대덕으로부터 인적분할됐으며, 대덕의 인쇄회로기판(PCB)사업부를 영위하고 있다.

메모리 및 비메모리용 반도체 패키징기판, 모바일용 카메라모듈, 웨어러블, 케이블 등의 경영성 인쇄회로기판(RF-PCB) 등을 생산한다.

