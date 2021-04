양산시, 코로나19 유증상자 검사 절차 간소화

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 4차 유행 위기감이 고조되고 있는 가운데 병·의원이나 약국 방문 유증상자 모두가 검사받을 수 있도록 의뢰 절차를 간소화했다고 19일 밝혔다.

최근 도내에서 유증상으로 병·의원과 약국을 여러 차례 방문했으나 코로나19 진단검사를 안내받지 못하고 일상생활을 지속하다 뒤늦게 확진 판정을 받아 추가 확진자가 다수 발생하는 사례가 발생했다.

이에 시는 유사 사례가 발생하지 않도록 의료기관·약국 등에 발열이 없더라도 기침이나 목 통증 같은 상기도 감염증상이나, 근육통 같은 몸살 증상을 호소하는 시민들 대상으로 진단검사를 받을 수 있도록 적극적으로 권유할 것을 강조하고 안내문을 배부했다.

또한 의료기관을 통해 검사 의뢰를 받은 유증상 환자는 사전 역학조사, 예약 절차 없이 무료로 검사를 받을 수 있도록 절차를 간소화했다.

강경민 보건소장은 “코로나19 확산으로부터 공동체를 보호하는 최선의 전략은 유증사자의 조기 발견”이라며 “조금이라도 의심 증상이 나타나면 외출을 삼가고 조기에 진단검사를 받아달라”고 당부했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr