삼성카드, 보고플레이와 전략적 업무제휴 협약 체결

LINK 플랫폼 기반 공동마케팅, 품목 데이터 구축 등 협업 진행

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 라이브 커머스 플랫폼 기업 '보고플레이'와 서울시 중구 삼성본관빌딩에서 전략적 업무제휴 협약을 체결했다고 밝혔다.

지난 16일 열린 협약식에는 고상경 삼성카드 상무, 류승태 보고플레이 대표 등 관계자가 참석했다. 양사는 삼성카드의 빅데이터 역량과 보고플레이의 라이브 커머스 플랫폼을 활용해 다양한 공동 마케팅을 진행할 계획이다.

특히 양사는 삼성카드의 빅데이터 링크 플랫폼을 기반으로 ▲양사 이용고객 확대를 위한 공동마케팅 ▲정부 데이터바우처 지원사업 참여 ▲품목데이터 구축을 통한 양사 데이터 분석·활용 등을 진행하기로 했다.

보고플레이는 지난해 진행한 '제1회 삼성금융 오픈컬래버레이션'에서 우수 업체로 선발돼 삼성카드와 협업을 진행해왔다. 지난 8월부터 삼성카드 빅데이터 마케팅을 진행한 보고플레이는 올해 2월 기준으로 지난해 8월 대비 매출이 약 35배 오르고, 회원수가 약 12배 늘어나는 등 삼성카드와의 협업 성과를 낸 바 있다.

이외에도 삼성카드와 보고플레이는 빅데이터 마케팅과 라이브 커머스 플랫폼을 활용해 중소상공인과 스타트업의 판로를 개척하는 등 상생에도 힘쓰고 있다.

삼성카드 관계자는 "양사의 역량을 활용한 협업을 통해 고객이 만족할 수 있는 혜택을 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr