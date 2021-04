증시는 봄바람에 순항

곱버스 마이너스 행진

[아시아경제 황준호 기자] 최근 증시에 봄바람이 불면서 곱버스(곱하기+인버스) 투자자들이 울상을 짓고 있다.

19일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 코스피200 지수 하락에 배팅하는 ETF 전체 수익률은 지난 한 주간 -2.16%의 수익률을 나타냈다. 지난 한 달 동안에는 -5.94%였다. 인버스 ETF는 기초 지수의 하루 변동률을 역방향으로 추적하는 ETF를 말한다. 코스피200이 1%로 상승하면 1% 빠진다. 곱버스는 지수 변동의 두 배를 적용한다. 증시가 뛰면 손실은 2배 커진다는 얘기다.

지난달 미 10년물 금리로 대표되는 시장 금리 상승에 따라 코스피 변동성이 커지면서 증시 하락에 투자한 이들이 큰 손실을 보고 있다. 대표적 곱버스로 꼽히는 삼성자산운용의 KODEX200선물인버스2X의 지난 한 주간 수익률은 -8.94%로 나타났다. 연초 이후 수익률은 -22.97%에 달했다. 미래에셋자산운용의 TIGER200선물인버스2X도 각각 -8.9%, -22.86%의 성적을 거뒀다.

이달 들어 미국의 중앙은행 격인 연방준비제도(Fed) 위원들이 시장 금리의 급격한 상승세에도 기준금리 인상에 대한 회의적인 발언을 하면서 시장 금리가 안정세를 되찾았고, 이는 미국을 비롯한 우리나라 증시의 상승 호재로 작용했다. 반면 코스피 대표 200개 종목을 담은 지수(코스피200)에 투자하는 곱버스 투자자에게는 역풍으로 작용했다. 증시 상승세가 지속된다면 역풍의 크기는 더욱 커질 것으로 예상된다.

자산운용 업계 관계자는 "최근 증시 성향이 변하면서 인버스와 곱버스의 거래량도 확연히 감소했다"며 "모험 성향이 큰 투자자들이 시장 변동성 축소에 염증을 느끼고 최근 다시 상승 바람이 불고 있는 비트코인으로 넘어간 영향도 있다고 분석된다"고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr