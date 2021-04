'K-면역력 밥상 프로젝트' 경북도, 시·군마다 농가맛집 특화밥상 개발 나서

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도농업기술원은 지역 민생살리기의 일환으로 농산물과 향토식문화를 접목한 농촌형 외식사업 활성화를 위한 '농가맛집 특화밥상 프로젝트'를 추진한다고 19일 밝혔다.

경북도농기원은 대학과 연계해 지역 특성을 살린 '시·군별 1특화밥상 메뉴 개발 및 브랜드화'를 추진하고 이를 기반으로 포스트코로나 대비 도시락, 밀키트 등 도시민들이 가정에서 편리하게 이용할 수 있는 온라인 배달서비스 체계를 구축할 방침이다.

또한 치유기능을 갖춘 복합 식문화 공간(오픈주방, 포토존, 야외테크시설 등)을 조성해 '경북도 ‘식도락'투어로 확대하는 방안을 마련할 계획이다.

이를 위해 올해 추경 10억원을 확보, 도내 농가맛집과 향토음식점 25개소에 특화밥상 레시피 개발과 배달서비스 구축에 필요한 제품 개발로 코로나19에 대응해 민생살리기에 나선다.

경북농업기술원에서는 2010년부터 농가형 외식사업장 '농가맛집'을 도내 25개소에 육성해 평균소득 7000만원을 올리는 등 지역경제 활성화에 기여해왔으나 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 작년 영업매출이 75% 감소하는 등 큰 타격을 받았다.

신용습 경북도농업기술원장은 "농가맛집 프로젝트로 농업?농촌의 소득을 높여 민생을 살리는데 총력을 다하겠다"며 "이번 푸드큐레이터 교육이 경북지역의 훌륭한 음식문화를 홍보하고 발전시킬 수 있는 전문인력 양성의 기회가 되기를 기대한다"고 전했다.

