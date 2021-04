'VVIP 타깃' LG 시그니처 올레드 R, 불가리 스위스 매장에 전시

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 172,000 전일대비 3,500 등락률 +2.08% 거래량 994,242 전일가 168,500 2021.04.19 10:36 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 "트루스팀으로 살균·탈취"…LG전자, 차세대 신발관리기 연내 출시코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정 close 가 최근 명품 보석 브랜드 불가리와 협업해 스위스 제네바와 취리히에 위치한 불가리 매장에 현지 거래선과 양사 VVIP 고객을 초청해 LG 시그니처 올레드 R를 소개하는 프라이빗 행사를 진행했다고 19일 밝혔다.

불가리는 세계 최대 명품그룹인 루이비통모에헤네시가 보유한 브랜드 가운데 하나다. 이번 행사는 LG 시그니처 올레드 R 해외 출시에 맞춰 진행한 VVIP 고객 특화 마케팅의 일환이라고 LG전자는 설명했다. LG전자는 LG 시그니처 올레드 R와 불가리의 타깃 고객이 가격보다는 브랜드가 가진 가치를 보고 제품을 구매한다는 공통점이 있는 만큼 두 브랜드가 함께하는 이번 행사가 상당한 시너지를 창출할 것으로 기대한다고 밝혔다.

앞서 LG전자는 지난해 말 LG 시그니처 올레드 R 국내 출시를 앞두고 세계적 명차 브랜드 벤틀리와도 공동 마케팅을 했다. LG 시그니처 올레드 R는 화면이 말려 들어가는 정도에 따라 전체 화면을 시청할 수 있는 풀뷰, 화면 일부만 노출되는 라인뷰, 화면을 완전히 없애주는 제로뷰 등을 지원한다.

불가리 스위스 대표이사 로베르토 마리노는 "LG 시그니처 올레드 R는 최고급 소재와 고도의 기술로 만들어진 불가리 제품의 프리미엄 가치와 완벽하게 어울리는 제품"이라고 말했다. LG전자 김지강 스위스지점장은 "VVIP 고객들에게 LG 시그니처 올레드 R가 제시하는 차별화된 라이프스타일을 나눌 수 있는 기회를 발굴하고 LG 올레드 TV 팬덤을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

