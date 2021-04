[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆국장급

▶전북지노위 위원장 정원호

◆3급

▶퇴직연금복지과장 여성철 ▶운영지원과장 권진호

◆4급

▶감사담당관실 어일천 ▶기획재정담당관실 고혜연 ▶국제협력담당관실 권순지 ▶고용서비스정책과 최재윤 ▶국민취업지원기획팀 백석현 ▶고용문화개선정책과 이민진 ▶사회적기업과 박철준 ▶청년고용기획과 조경선 ▶청년취업지원과 최선용 ▶직업능력정책과 정언숙 ▶직업능력평가과 전준현 ▶일학습병행정책과 남호재 ▶노사관계지원과 서규진 ▶노사관계지원과 신동술 ▶근로기준정책과 임희종 ▶고용차별개선과 김민규 ▶임금근로시간과 조아라 ▶산재예방정책과 곽철홍 ▶운영지원과 이경근 ▶중노위 교섭대표결정과 송미나

<전보>

◆과장급

▶고령사회인력정책과장 주평식 ▶노사관계지원과장 김승환 ▶울산지청장 김준휘 ▶통영지청장 최장선

<파견>

◆과장급

▶공정거래위원회 김지원

