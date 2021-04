해운산업 재건 기지개 켜나…"한진해운 파산 전 수준 회복"

정부 "올해 매출 40조·선복량 105만TEU 목표"



[세종=아시아경제 문채석 기자] 우리나라의 해운 산업이 2016년 한진해운 파산 전 수준을 회복하고 있다는 진단이 나왔다.

해양수산부는 지난 15일 문재인 대통령 주재로 열린 확대경제장관회의에서 해운산업 도약 지원방안을 보고했다면서 이같이 밝혔다.

해수부에 따르면 지난해 우리 해운산업 매출액은 약 36조원, 원양 컨테이너 선복량은 80만TEU였다. 매출액은 한진해운 파산 전인 39조원 수준에 가까워졌다. 선복량도 2016년 8월 105만TEU를 향해 가고 있다. 올해 해운산업 목표 매출액은 40조원, 원양 컨테이너 선복량은 105만TEU다.

목표 달성을 위해 유동성 지원을 아끼지 않는다. 한국해양진흥공사를 중심으로 중소선사 지원을 늘린다. 해진공의 한국형 선주사업, 신규보증, 코로나19 금융지원 등을 통해 산업 안전판을 강화할 계획이다. 해진공은 올해 최대 10척의 선박을 매입해 합리적인 용선료로 임대해주는 선주사업을 추진한다. 선사들이 선박을 보다 싸게 구입할 수 있도록 돕는다.

상반기 안에 신규보증사업 추진체계를 완비할 예정이다. 지난해 12월 해진공법이 개정돼 기존의 자산취득뿐 아니라 신용대출, 계약입찰·이행 등도 보증을 서줄 수 있도록 하는 입법 근거가 마련됐다. 코로나19 금융안정 지원사업 규모를 지난해 6614억원에서 올해 6819억원으로 늘려 중소선사의 유동성 확보를 지원한다.

수출 물류 애로를 줄여준다. 국적선사의 임시선박을 매달 2척 이상 투입하고, 선적공간의 50%를 중소·중견선사에 우선 배정한다. 상대적으로 여유가 있는 대형선사보다는 중소·중견선사를 우선 지원해 물류공간을 확보해주겠다는 의미다. 이를 통해 수출기업의 물류 애로를 적극 해소한다는 계획이다.

해수부 관계자는 "해수부는 앞으로도 2018년에 세운 '해운재건 5개년 계획'을 차질없이 이행해 우리 해운산업의 글로벌 경쟁력을 높이고, 흔들림 없는 수출입물류 지원으로 우리나라 경제의 반등을 뒷받침할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr