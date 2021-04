최태원 "변화와 기회의 시대, 개별기업 아닌 정부·민간 힘합쳐 대응해야"

[아시아경제 최대열 기자] 최태원 대한상공회의소 회장은 16일 "변화와 기회의 시대를 맞아 먼저 시장을 선점하는려는 글로벌 경쟁이 치열해졌다"며 "개별 기업의 대응은 한계가 있고 국가 차원에서 대응하기 위해 정부와 경제계간 협업이 필수적"이라고 말했다.

최 회장은 이날 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 마련한 경제단체장 간담회 시작에 앞서 이 같이 말했다. 미중간 무역갈등이 수년째 이어지고 있는 가운데 최근 들어서는 자국 내 이해관계에 맞물려 정책을 내놓는 등 과거와는 다른 양상으로 번지고 있다. 해외시장을 무대로 뛰는 우리 기업이 쉽지 않아진 배경이다.

최 회장은 "코로나19 (종식) 이후에 과거 모습으로 돌아가겠지라고 생각하는 이가 많으나 현실을 좀 더 냉정히 바라볼 필요가 있다"며 "지금 겪는 시장과 기술의 변화는 코로나로 가속화된 것일 뿐 변화의 방향을 되돌릴 수 없는 시대 흐름"이라고 지적했다. 이어 "변화의 흐름을 받아들이고 기회를 포착하고 새로운 가치를 창출하는 게 우리의 대응과제"라고 덧붙였다.

국경을 넘나드는 경쟁이 치열해진 만큼 정부와 기업간 머리를 맞대는 등 힘을 모아야 한다고 그는 강조했다. 최 회장은 "이슈를 놓고 갈등하는 모습 대신 새로운 가치를 창출하기 위해 적극 협력하길 희망한다"고 말했다. 이어 "시장과 기술의 변화를 쫓지 못하는 부문에 대한 배려도 중요하다"며 "피해에 대한 금전지원만으로는 한계가 있으며 변화대응을 도와 새 방향으로 나아갈 수 있는 체계적 플랜을 마련해야 한다"고 당부했다.

아울러 "경제 변동성이 커지고 있어 불안 요인으로 대두되고 있다"며 "미국 국채금리 인상으로 인한 신흥국 금융시장 충격 불안감, 팬데믹 이후 불안감, 유가 등 원자재 가격 불안정성 등 정부에서 경제변동 같은 위험요인관리에 힘써주길 바란다"고 말했다.

국내 경제계를 향해서는 "기업도 시대사회가 요구하는 최소한의 요구, 즉 ESG(환경·사회·지배구조)에 관심을 가져야 한다"며 "민간영역에서도 국가과제 해결에 기여할 방법을 찾고 있으며 개별 기업은 어렵지만 민간 전체가 나서면 변화와 성과 가능한 영역이 있을 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr