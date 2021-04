IBK캐피탈, 청각장애인 인공달팽이관 수술비 5000만원 지원

[아시아경제 이광호 기자]IBK캐피탈은 청각장애인을 돕는 사회복지단체 사랑의달팽이에 청각장애인들의 인공 달팽이관 수술비 지원금 5000만원을 전달했다고 16일 밝혔다.

사랑의달팽이는 청각장애인에게 인공달팽이관 수술 및 보청기를 지원해 소리를 찾아주고, 소리를 듣게 된 장애인들의 사회적응지원과 대중들의 인식개선교육을 수행하고 있는 청각장애전문 복지단체다.

IBK캐피탈은 IBK기업은행이 100% 지분을 가지고 있는 자회사로서, 도움이 필요한 장애인, 불우아동, 독거노인, 미혼모, 도움이 필요한 청소년 등 사회의 어려운 이웃을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 실시해오고 있다.

향후에도 회사의 발전과 더불어 우리 사회의 소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr