떠나는 강민석 靑 대변인 "저의 오디세이를 마치고 돌아간다"

청와대 대변인 '퇴임의 변' 전해…"대통령 시간은 엄중, 대통령은 시침 비서는 분침"

[아시아경제 류정민 기자] "이제 저의 오디세이를 마치고 돌아간다." 16일 강민석 청와대 대변인은 이러한 '퇴임의 변'을 전했다.

강 대변인은 이날 인사가 발표된 박경미 신임 대변인에게 자리를 물려주고 청와대를 나서게 됐다. 강 대변인은 기자들을 만난 자리에서 담담하게 심경을 전했다. 강 대변인은 "대통령의 시간은 엄중하다 그 엄중한 대통령의 시간 속에서 대통령은 시침, 비서는 분침이어야 한다고 생각한다"고 말했다.

강 대변인은 "대통령의 시간을 한 칸 앞으로 나아가게 하기 위해 비서들은 열정적으로 수십바퀴 돌아야 한다"면서 "그렇게 긴박한 하루, 대통령의 다사다난한 하루가 쌓이면 그것을 역사라고 부른다"고 설명했다.

강 대변인은 "역사적으로 출범한 문재인 정부에서 대통령의 시간표 가운데 한 구간을 대변인으로서 일할 수 있었던 것은 영광이지만 스스로를 방전시키는 일이었다"고 평가했다.

강 대변인은 "대통령의 마음을 전달하고자 사력을 다했지만 부족했다"면서 "후임이 남은 부분을 채워나갈 것"이라고 말했다.

강 대변인은 "저는 조금 다른 위치에서 문재인 정부의 성공을 간절히 기원하고 응원하겠다"면서 "문 대통령이 작금의 높은 파도를 넘어 코로나19 위기를 마침내 극복하게 될 것이라고 믿는다"고 말했다.

강 대변인은 "남아 있는 대통령의 시간은 희망일 것"이라며 "언론인 여러분과 함께 한 시간, 춘추관 저 문으로 사라질 때의 느낌을 오래도록 잊지 못할 것"이라고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr