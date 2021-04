윤석열 탑재할 플랫폼 만들기?…김종인·금태섭 회동

김종인 제안으로 만남 성사

다른 얘기 안했다며 말 아꼈지만



금태섭 "앞으로 계획 들었다"

제3지대 통합 논의 본격 시동

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자, 박준이 기자] 조만간 합당 논의가 이루어질 국민의힘과 국민의당, 두 당을 제외한 야권 제3지대 통합 논의가 본격 시동을 거는 모습이다. 국민의힘에서 나온 김종인 전 비상대책위원장과 창당을 공언한 금태섭 전 더불어민주당 의원이 발화점이다. 국민의힘 합류냐 아니냐 등 여러 정치적 행보를 재고 있는 윤석열 전 검찰총장을 어떤 방식으로 흡수할 것인지가 초미의 관심사다.

김 전 비대위원장과 금 전 의원은 16일 오전 서울 중구 한 호텔에서 전격 회동했다. 이번 회동은 김 전 위원장이 먼저 제안해 성사된 것으로 알려졌다. 회동 후 김 전 위원장은 아시아경제와 만나 "지난 선거 때 우리 도와줘서 고맙다고 해서 (금 전 의원을) 만났다"면서 "다른 얘기는 안 했다"고 말을 아꼈다.

금 전 의원도 본지 통화에서 "정치권 어른이고 대선배니까 제 생각을 말씀드렸고, 앞으로 어떻게 할 건지 듣고 했는데 구체적 내용은 말씀드리기가 어렵다"고만 했다. 금 전 의원은 또 "존경하는 분이니까 고민이 있거나 무슨 일이 있을 때 찾아뵙고 상의도 드리고 그렇다"고 했다. 새 정당 창당과 윤 전 총장 합류를 꾀하고 있는 금 전 의원이 김 전 위원장에게 고견을 구했다는 의미로 풀이된다.

관건은 윤 전 총장이 두 사람의 의기투합에 동참할 것이냐 여부다. 차기 대통령 지지율 1·2위를 달리고 있는 윤 전 총장이 만약 합류한다면 금 전 의원이 추진하는 신당은 단번에 국민의힘이 가진 정치적 파급력을 뛰어넘을 수 있다. 다만 제3지대 창당이 향후 국민의힘과 손을 잡을 가능성이 낮다는 점에서, 이를 대선을 앞둔 야권의 분열로 보는 시각도 나온다.

