한국공항공사, 창사 이래 '첫 여성 상임이사' 탄생

[아시아경제 이동우 기자] 한국공항공사에서 1980년 창사 이래 '첫 여성 상임이사'가 탄생했다.

한국공항공사는 16일 이미애 전략기획본부장, 김수봉 운영본부장, 이종호 건설기술본부장 등 3명을 상임이사에 임명했다고 밝혔다.

신임 이 본부장은 2017년 첫 임원급 여성 본부장에 이어 한국공항공사 창사 이래 처음으로 여성 상임이사 자리에 올랐다. 이 본부장은 앞서 한국공항공사 여성 최초로 홍보실장, 지방공항장(대구지사장)을 지낸 바 있다.

이 본부장은 영국 로버러 대학 대학원에서 공항기획·관리 석사 과정을 밟았고 1987년 입사해 인재개발실장, 대구공항장, 경영관리실장, 항공사업본부장 등 주요 보직을 두루 역임하며 전문성과 업무역량을 인정받아 왔다. 상임이사의 임기는 2년으로 이날부터 2023년 4월 15일까지이다.

손창완 한국공항공사 사장은 "코로나로 전례 없는 어려움을 겪고 있는 항공산업과 공사의 재도약을 위해 혁신적이고 섬세한 리더십을 지닌 새로운 인물들을 발탁했다"며 "신공항 건설과 해외사업, 도심항공모빌리티(UAM) 등 미래항공교통 혁신을 선도하고 국민이 안심하고 이용할 수 있는 공항을 위해 모든 역량을 발휘할 것"이라고 말했다.

