[아시아경제 유현석 기자] 코스닥 상장기업 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 12,800 전일대비 400 등락률 +3.23% 거래량 720,924 전일가 12,400 2021.04.16 09:30 장중(20분지연) 관련기사 휴먼엔, 감사의견 '적정' 보고서 제출…"경영 정상화·신사업 박차"간판 바꿔단 상장사, 주가 평균 8% 하락삼성전자 물리셨나요? 골드만 삭스 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 까지 간다!! close 은 러시아 3세대 백신 코비박 사업을 추진하고 있는 엠피코포레이션(이하 ‘MPC’)을 대상으로 70억원의 전환사채를 인수했다고 16일 밝혔다.

‘MPC’는 수개월전 코비박의 국내 생산권과 판권, 아세안판권에 대해 협의해오다 지난달 러시아 코비박 관계자들이 한국에 입국해 안동동물세포실증지원센터, 녹십자 등 CMO생산에 대해서 타진한것으로 관계자들은 전하고 있다.

코비박을 개발한 러시아 추마코프 연구소 및 코비박 관계자들은 "한국내 위탁생산 및 판권에 관한 본계약 체결을 위해 조만간 한국을 재방문할 계획"이라고 말했다.

한편 휴먼엔은 지난 13일 11회차 전환사채 100억원의 투자를 유치하여 이중 70억원을 MPC에 투자했다. 향후 코비박 백신 사업에 대한 전략적 제휴 및 수익을 창출하겠다는 목표다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr