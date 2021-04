AK플라자, 분당점서 '월드 와인 페스티벌' 개최

코로나로 회식 줄고 '홈술' 늘어…와인 코너 매출 68% 신장

가성비 와인부터 고급 와인까지 최대 80% 할인 판매

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자가 분당점이 식품관 리뉴얼 4주년을 맞아 16일부터 'AK 월드 와인 페스티벌' 행사를 진행한다.

최근 코로나19로 회식 문화가 줄고 집에서 가볍게 즐기는 '홈술' 문화 빠르게 자리를 잡고 있다. 이같은 흐름에 AK플라자 식품관 와인 코너의 올해 누적 매출은 지난해 대비 68% 신장했다. 특히 20~30대 젊은 고객이 선호하는 가성비 높은 데일리 와인(3만원 이하) 판매 매출은 100% 이상 신장했다.

'AK 월드 와인 페스티벌'은 분당점 1층 피아짜360 광장에서 주말 동안 진행한다. 지난해 1층에 새롭게 오픈한 '에노테카' 매장을 포함해 '롯데와인', '아영FBC', '금양와인' 등 다양한 수입사가 참여한다. 최대 20개 국가의 다양한 와인을 합리적인 가격에 판매한다.

AK플라자는 "와인 애호가부터 초보자까지 모두가 만족할 기획 행사와 이벤트가 준비됐다"고 말했다. 대중적인 인기와 가성비를 겸비한 와인부터 고가 와인까지 연중 최대 할인율을 적용해 최대 80% 할인가에 판매하고 균일가 행사도 진행한다는 설명이다. 수퍼투스칸으로 유명한 '사시까이아', '레디가피', 크랑크뤼 등급의 와인 '샤또 라피트로칠드 11', '샤또 라퐁로쉐 13' 등 프리미엄 와인을 한정 수량 특가로 판매한다. 이밖에 '2만원 럭키박스'를 기획해 최대 30만원 상당의 크랑크뤼 와인을 얻을 수 있는 이벤트도 진행한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr