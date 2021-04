헬릭스미스 "김선영·유승신 대표이사직 유지"

[아시아경제 이민지 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 25,900 전일대비 200 등락률 +0.78% 거래량 144,457 전일가 25,700 2021.04.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일헬릭스미스, 외국인 2만 59주 순매도… 주가 -2.88%헬릭스미스, 정기주주총회 개최… "주주가치 제고에 최선" close 는 14일 김선영·유승신 대표이사가 경영서 물러나 연구와 임상에 매진할 것이란 보도에 대해 “경영에서 물러나 임상과 연구에 매진할 계획을 가지고 있었으나 신임 대표이사 후보자의 사임으로인해 주주총회서 해당 안건의 상정이 취소됐다”며 “외부 경영인을 영입하기 전까지 대표이사직을 유지할 것”이라고 말했다.

