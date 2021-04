이란 "악에 맞선 대응…농축 준비 착수"

[아시아경제 성기호 기자] 하산 로하니 이란 대통령이 농도 60% 우라늄 농축은 '악에 맞선 대응'이라고 밝혔다고 현지언론이 14일(현지시간) 보도했다.

로하니 대통령은 이날 각료회의에서 "이란의 우라늄 농축 농도 상향은 나탄즈 핵시설을 공격한 악에 맞선 대응"이라고 밝혔다.

이어 "그들(이스라엘)은 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 협상에 있어서 이란이 빈손이기를 바랬지만, 우리의 입지는 충분하다"고 강조했다.

로하니 대통령은 지난 11일 공격으로 손상된 나탄즈 핵시설의 IR-1 원심분리기를 개량형인 IR-6로 교체하고 60% 농도 우라늄 농축을 시작하겠다고 했다.

이와 관련, 커젬 가리브아바디 IAEA 주재 이란 대사는 트위터에 "우라늄 농축 능력을 향상하기 위한 절차는 이미 시작했으며 다음 주부터 농축에 들어갈 것으로 예상한다"고 덧붙였다. 우라늄 농축 성능이 뛰어난 IR-4·IR-6형 원심분리기는 이란 핵합의에 따라 시험용으로만 가동할 수 있다.

