청암대학교, 복합문화 공간 ‘Dream Lounge’ 개소식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장 서형원)는 전날 학교법인 청암학원 관계자 그리고 동문들과 주요 보직교수, 산업체 관계자, 총학생회 등이 참석한 가운데, 지난해 전문대학혁신지원사업 계획에 따라 학술정보센터 1층에 취·창업 정보검색 및 AI면접실과 Book Cafe등으로 계획된 복합학습문화공간 기능의 “Dream Lounge”를 오픈했다고 14일 밝혔다.

“Dream Lounge”는 약 2억 3000여만원의 공사비를 들여 369㎡의 규모로 청암대 학생들의 특별한 복합학습문화공간으로 정식 운영된다.

청암대학교는 학생들이 자유스런 분위기에서 소통하며 창의력과 상상력을 함양할 수 있는 창의적 공간을 위한 공간배치와 학생들에게 친숙한 분위기를 연출해 대학생들이 선호하는 카페형으로 설계했다.

4차산업혁명시대 니즈에 부합하고, 창의적이고 자유러운 Book Cafe와 성공취업 전략 정보를 제공하는 Job Cafe가 결합되어 학생들에게 보다 복합적인 서비스를 제공함으로써 학생들이 선호하는 청암대학교 캠퍼스의 중심시설이 될 것으로 예상된다.

청암대학교 간호학과 한 학생은 “우리가 꿈꾸어 오던 교육환경과 시설이 내가 다니는 학교에서 마주할 줄은 꿈에도 생각하지 못했습니다. 많은 학우들이 이용할 것이라 생각한다”고 기쁨을 감추지 못했다.

서형원 총장은 “문화공간 시설이 부족한 청암대 캠퍼스에 “Dream Lounge 개소에 씨앗이 된 1억 여원을 모금해준 청암대 동문들과 교직원분들에게 깊이 감사드린다”며 “산업사회 변화와 혁신시대에 대비해 학생들 스스로 생각하고, 협력하고, 창조하는 능력을 기를 수 있는 스마트 공간으로 발전해 나가길 바라며, 학생들이 자유롭게 어울려 토론, 소통, 학습하며 만남과 휴식의 장으로써 캠퍼스의 명소가 되길 기대한다”고 말했다.

한편 청암대학교는 지난 2월에 학술정보센터 4층에 2억 2600여만원 자금을 투입해 최신의 IT기술과 디자인을 접목하여 연구학습지원실, 컨퍼런스 룸, 창의학습지원실 등으로 구성된 ‘학습지원실’을 구축하여 학습지원과 연구, 토론, 휴식공간을 제공하고, 이번에 1층에 ‘Dream Lounge’ 오픈함으로써 학술정보센터는 1층에 복합학습문화공간인 ‘Dream Lounge’ 2층과 3층은 도서관 서가와 서고 4층은 창의적 학습공간으로 구성된 새로운 패러다임의 ‘복합학습문화서비스공간’을 구축해 미래시대가 요구하는 환경과 콘텐츠를 제공할 수 있게 됐다.

