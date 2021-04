광주 인공지능사관학교 교육생 180명 모집에 609명 지원

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 180명을 뽑는 인공지능사관학교 교육생 모집에 609명이 지원해 3.38대1의 경쟁률을 보였다고 밝혔다.

지역별로는 광주에서 400명이 지원해 65.7%를 차지했고, 서울 32명, 경기 37명, 인천 9명 등 수도권은 물론 전남·전북 31명, 부산·경남, 대구·경북, 대전·충남, 제주 등 전국에 걸쳐 지원자가 몰렸다.

지난해 50%를 차지했던 광주 지역 지원율이 올해 더 높은 이유는 지방비가 투입되는 만큼 지역 인공지능 관련 기업과의 취업 연계를 보다 적극적으로 연계하고 지역 인재가 혜택을 더 받을 수 있도록 광주권 모집 비중을 늘린 것이 크게 작용했다는 의미로 해석된다.

전공별로는 컴퓨터공학·소프트웨어·정보통신·전자·수학·통계 등 관련 분야가 351명(57.6%)를 차지해 이공계열의 관심이 높았다.

어문·디자인 등 인문계·예체능 계열도 258명(42.4%)으로 자연어 처리나 웹디자인 쪽으로의 전환을 생각하고 모집신청을 한 경우가 많았다.

1차 합격자는 지원 서류 등을 검토해 오는 15일 발표하며, 1차 합격자를 대상으로 오는 19일부터 내달 14일까지 온라인-Pre 과정과 인적성 검사, 코딩테스트 등을 통해 오는 6월4일 최종 180명을 선발한다.

최종 선발된 교육생들은 6월14일 입교식을 시작으로 12월까지 광주과학기술진흥원에서 인공지능 알고리즘, 머신러닝, 딥러닝, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅 서비스 등 이론 중심의 중·고급과정과 지역특화산업(자동차·에너지·헬스케어)과 공공분야를 주제로 프로젝트 실습과정의 현장교육을 받는다.

현장교육은 코로나19 상황을 감안해 대응 지침 단계에 따라 온라인 교육과 병행될 예정이다.

특히, 올해 2기는 교육생과 기업 간 취업연계를 고도화시키고 인공지능 실무경험을 강화하는 방향으로 개선됐다.

창·취업을 늘리기 위해 교육 초기부터 지역 기업 30여 곳이 참여하는 취업지원위원회 운영을 통해 교육생과 기업 간 채용매칭, 취업멘토링 등을 제공할 예정이며 6개월이었던 교육기간이 다소 짧았다는 의견을 반영해 1개월을 늘린 총 7개월의 교육과정으로 개편했다.

조인철 문화경제부시장은 “사관학교 2기는 지역 인공지능에 대한 관심과 기대에 보답하기 위해 세심한 검토와 준비를 거쳤다”며 “부푼 미래의 꿈을 가지고 지원한 2기 교육생들이 ‘꿈의 시작, 광주’의 무한한 미래와 함께 할 수 있는 기회가 될 수 있도록 철저히 준비해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr