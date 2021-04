방사능 물질이 귀여운 캐릭터?…日, 이해할 수 없는 선전물 배포

[아시아경제 성기호 기자] 일본 정부가 후쿠시마 제1원전 방사성 물질 오염수의 해양방류 처분을 결정한 가운데 오염수에 포함된 방사성 물질인 트리튬(삼중수소)을 귀여운 캐릭터로 표현한 선전물이 비판을 받고 있다.

일본 부흥청은 13일 관계각료 회의에서 후쿠시마 제1원전 오염수의 해양 방류 처분이 결정된 것에 맞춰 오염수 처리수에 포함된 트리튬의 안전성을 홍보하는 전단과 동영상을 공개했다.

다핵종제거설비(ALPS)로 불리는 정화 장치로 처리한 오염수를 방류할 계획이다. ALPS를 통과한 오염수를 일본 정부는 처리수라고 부르는데, 이 처리수에는 기술적으로 제거하기 어려운 대표적 방사성 물질인 트리튬이 그대로 남아 있다.

일본 정부는 처리된 오염수를 바닷물로 400~500배 희석해 방류하면 국제기준에 부합하고 안전성에도 문제가 없다고 주장하고 있다.

부흥청은 이런 취지의 주장을 국내외에 홍보하기 위해 트리튬을 귀여운 디자인의 캐릭터로 만들어 '유루캬라'(ゆるキャラ)라는 애칭을 붙인 뒤 홍보용 전단과 동영상에 등장시켰다.

'느슨한 캐릭터'라는 의미인 '유루캬라'는 촌스럽지만 한가롭고 느긋한 분위기를 느끼게 한다는 의미를 담고 있다. 문제의 캐릭터에 방사성 물질인 트리튬이 그다지 위험하지 않고 안전하다는 메시지가 담긴 셈이다.

실제로 부흥청은 이 캐릭터가 등장하는 전단과 동영상에서 트리튬이 빗물, 바닷물, 수돗물이나 인체에도 존재한다면서 체내에 들어가도 축적되지 않고 물과 함께 배출된다고 설명하고 있다.

그러나 이는 트리튬에서 방출되는 방사선이 피부를 뚫지 못해 외부 피폭은 발생하지 않지만 물과 함께 체내에 흡수될 경우 내부피폭을 일으킬 위험성을 무시한 설명이라는 지적을 받고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr