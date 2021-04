개표 상황실에서 '당직자 폭행' 송언석, 국민의힘 탈당

"불미스러운 일로 심려 끼쳐 사과"

당 떠나 있더라도 마음 보태겠다

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 중앙당사에 마련됐던 4·7 재보궐선거 개표 상황실에서 당직자를 폭행해 물의를 일으킨 송언석 의원이 14일 탈당한다.

이날 송 의원은 기자회견을 열고 "불미스러운 일로 심려를 끼친 점에 대해 고개 숙여 깊이 사과드린다"며 "더 이상 당의 누가 되지 않기 위해 국민의힘을 떠나려고 한다"고 밝혔다.

송 의원은 "2018년 보궐선거로 등원한 이후, 여의도연구원 부원장을 시작으로 원내부대표, 2020경제대전환위원회 분과위원장, 전략기획부총장 등 당직을 맡아 당원 및 당직자들과 호흡을 맞추며 문재인 정권 심판의 선봉에 섰다"면서 "통합신당준비위원으로서 국민의힘 전신인 미래통합당 출범의 초석을 마련했고 21대 총선 직후 비상대책위원장 비서실장으로 임명돼 당의 재건과 재보궐선거 승리를 위해 최선을 다했다"고 설명했다.

그러나 그는 "이 같은 노력은 개표 상황실을 준비하는 과정 중 아쉬웠던 부분을 피력하는 가운데 일부 사무처 당직자 동지들에게 과도한 언행을 함으로 한 순간 물거품이 됐다"며 "입이 열 개라도 할 말이 없다. 당사자들은 물론 당원 동지, 국민들께 고개 숙여 진심으로 사과드린다"고 말했다.

끝으로 "당을 떠나 있더라도 국민의힘의 혁신과 포용 노력에 마음을 보태겠다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr