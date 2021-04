롯데건설, 어린이도서관·놀이터 등 코로나19 방역

롯데건설이 코로나19 위기 극복 캠페인의 일환으로 자사 아파트 방역 서비스를 실시한다. 이 서비스는 지난 6일 고덕 롯데캐슬 베네루체 아파트를 시작으로, 서울 지역 롯데캐슬 아파트에서부터 다른 지역까지 확대해 실시할 예정이다.

이날 실시한 방역 서비스는 방역 전문 파트너사를 통해 어린이 도서관, 야외 놀이터, 커뮤니티 시설, 게스트 하우스, 주 출입로, 관리사무소 등 입주민이 공동으로 사용하는 장소를 공간 케어로 살균하고, 사람의 손이 닿는 집기류, 손잡이 등 마감 소독하는 것으로 진행됐다.

롯데건설은 이 같은 방역 서비스 이외에도 '캐슬플러스 서비스'로 다양한 무상서비스를 제공해왔다. '캐슬플러스 서비스'는 침구, 욕실, 주방 등 세대 내 청소와 엘리베이터홀, 주차장, 계단, 외부 유리창 청소 등 공용부 청소뿐만 아니라 조경 유지관리 등을 제공한다. 앞으로 나눔 및 배움 캠페인 등 새로운 서비스를 실시할 예정이다.

