[아시아경제 이민지 기자] 대보마그네틱 대보마그네틱 290670 | 코스닥 증권정보 현재가 34,650 전일대비 1,100 등락률 +3.28% 거래량 61,839 전일가 33,550 2021.04.14 14:16 장중(20분지연) 관련기사 [CB 발행 그후]⑤대보마그네틱, CB 자금조달 2차전지 소재 발판[특징주]대보마그네틱, 2차전지 탈일본 수혜…양극재 소재 신사업도 기대대보마그네틱, 2차전지 테마 상승세에 5.39% ↑ close 은 HRK와 19억원 규모로 전자석 탈철기 공급계약을 체결했다고 14일 공시했다. 계약금액은 최근 매출액 대비 12.49%에 달했다.

