합천군 595억원 증액 1회 추경 편성 … 문화·관광·농축산분야 중점적 편성

코로나19 대응, 군민 안전 및 불편 사항 해소, 농축산업 경쟁력 확보



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 제1회 추경 예산안을 당 초 예산 대비 595억원(9.68%) 증가한 총 6741억원으로 편성해 군의회에 제출했다고 14일 밝혔다.

일반회계는 6306억원으로 본예산 대비 544억원(9.44%) 증가했으며, 특별회계는 435억원으로 본예산보다 51억원(13.22%) 증가했다.

주요 세입으로는 지방교부세 18억원, 조정교부금 20억원, 국·도비 보조금 126억원, 세외수입 및 통합재정안정화기금 등 431억원이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 예산으로는 75세 이상 코로나19 백신접종 지원 차량 임차비 1억6000만원, 접종센터 운영비 4억6000만원 등 편성했다.

군은 2월 합천형 재난지원금 44억원을 이미 지급한 바 있으며, 현재 코로나19 성금 모금을 통해 코로나19 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 군민들을 대상으로 예산에 추가 반영해 지급할 계획이다.

주요 사업예산으로는 마을안길 및 농업기반시설 등 소규모 주민숙원사업 99억원 ▲지방도 및 군도 확장·포장 사업비 83억원 ▲하천관리 사업 26억원 ▲도시계획도로 개설 및 유지관리비 23억원 ▲초계면 도시재생 활성화 계획 용지매입비 16억원 ▲유형문화재 보존 및 전승 사업비 20억원 ▲체육시설 복구지원사업 10억6000만원 ▲조사료 가공유통사업 지원사업 5억4000만원 ▲합천군 먹거리 통합지원센터 건립비 3억2000만원 ▲벼 재배 농가 경영안정 자금 22억6000만원 ▲논 다른 작물 재배지원사업 3억4000만원 ▲일자리 창출 사업 12억3000만원 등 군민의 안전 및 불편 사항 해소, 농축산업 경쟁력 확보 등 주요 현안 사업을 편성했다.

또한 군의 미래발전을 위해 지방공기업 설립운영비 6억8000만원, 행복 교육지구 운영비 2억원, 동부권역 관광자원 기초조사 용역비 1억원도 예산에 반영했다.

문준희 군수는 “이번 추경은 코로나19 대응, 군민의 안전과 불편 사항 해소, 문화·관광·체육시설 인프라 구축, 농축산분야 경쟁력 확보, 합천군 미래발전을 위해 꼭 필요하다고 판단되는 사업을 중점적으로 편성했다”고 밝혔다.

추경 예산안은 이번 달 22일부터 개회되는 제254회 합천군의회 임시회에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

