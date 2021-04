'4만명 분량 필로폰 반입' 마약 국내 총책 등 81명 검거

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 국내 마약 유통 총책 등 81명을 검거하고 시가 40억원 상당의 필로폰 1.2㎏을 압수했다.

서울경찰청 마약범죄수사대는 14일 지난해 5월부터 올해 2월 사이 태국에서 대량의 필로폰을 밀반입 하고 국내에서 제조해 시중에 유통한 혐의를 받는 국내 총책 A를 지난 2월 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 경찰은 A와 함께 필로폰을 제조하고 관리한 3명, 이를 국내에 유통한 판매책 29명 및 소지·투약자 48명 등 총 81명을 검거해 이 중 24명을 구속했다. 특히 A가 제조해 보관하고 있던 필로폰 완제품(730g)과 필로폰 제조에 필요한 약품 및 기구 등을 검거현장에서 압수했다. 수사 과정에서 압수된 필로폰의 양은 모두 1.2㎏으로 4만명이 동시 투약할 수 있는 수준이다.

또한 동남아 현지에 있는 필로폰 해외공급 총책을 특정, 현지 경찰에 체포를 요청했다. 이들 조직은 밀반입ㆍ제조ㆍ판매총책, 관리책 등으로 각 역할을 분담했다. 총책을 맡은 A는 경찰의 수사망 회피를 위해 항상 수행원을 대동, 상대방 신원을 확인 후 본인이 아닌 수행원을 통해서만 거래하는 등 범행의 치밀함을 보인 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 "작년 4월 국정원과 긴밀한 공조를 통해 관련 첩보를 입수한 후, 밀반입부터 전국적 유통을 주도한 총책을 검거했을 뿐만 아니라, 필로폰 제조 혐의까지 입증했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "밀반입, 판매 사범 뿐만 아니라 제조 등 공급 사범 단속에도 소홀히 하지 않을 것"이라고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr