[아시아경제 이민지 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 13,900 전일대비 150 등락률 +1.09% 거래량 678,361 전일가 13,750 2021.04.14 09:53 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축삼성엔지니어링, 주주총회서 최성안 사장 재선임삼성엔지니어링, 벤처투자펀드에 300억원 출자…ESG 사업화 속도 close 은 14일 사우디아라비아 AGIC PDH&UTOS 프로젝트 공사를 수주했다고 공시했다. 계약금액은 7350억원으로 지난해 매출액 대비 10.9%에 달한다. 계약 기간은 다음달 3일부터 오는 2024년 6월 2일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr