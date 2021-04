[클릭 e종목]“에코프로비엠, 공격적 투자와 유럽 진출 기대”

유안타증권 "목표주가 25만원으로 상향 조정"

삼성SDI의 시장지배력 상승 수혜 예상

에코프로비엠이 공격적인 증설 계획에도 저평가를 받고 있다는 분석이 나왔다. 삼성SDI의 헝가리 진출에 발맞춰 시장지배력도 확대될 것으로 보인다.

14일 유안타증권은 에코프로비엠에 대해 목표주가를 기존 22만원에서 25만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

에코프로비엠의 유럽 지역 공장 증설이 유럽 진출의 신호탄이 될지 주목된다. 에코프로비엠의 유럽 신공장 CAM7은 올해 하반기 착공될 예정이다. 초기 투자규모는 약 3만t으로 추정됐지만 중장기적으로 삼성SDI의 헝가리 법인 생산능력 확대 속도에 맞춰 약 11만t 수준까지 늘어날 것으로 보인다. 김광진 유안타증권 연구원은 “최근 폭스바겐이 파워데이를 통해 각형 배터리의 성장 잠재력을 확인했다”며 “삼성SDI의 시장지배력이 높아질 것으로 예상되기 때문에 삼성SDI의 주요 양극재 벤더로써 에코프로비엠에 프리미엄을 부여할 필요가 있다”고 말했다.

공격적 투자도 기대되는 요인이다. 에코프로비엠은 올해 9만t의 증설 계획을 잡아놨다. 내년엔 10만5000t, 2023년 13만t, 2024년 18만t 등 공격적인 증설을 이어나갈 예정이다. 특히 최근 주요 고객사인 삼성SDI와 SK이노베이션의 성장성에 의문부호가 붙었지만 최근 삼성SDI는 각형 배터리를 브랜드화 하고 SK이노베이션은 소송합의를 이뤄내면서 성장성을 재확인했다.

올해 1분기 예상 실적은 시장 전망치(컨센서스)를 부합할 것으로 전망된다. 김 연구원은 “에코프로비엠의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 70% 상승한 2850억원, 영업이익은 전년 동기 대비 97.6% 상승한 174억원으로 예상된다”며 “니켈·코발트·알루미늄(NCA)와 니켈·코발트·망간(NCM) 양극재 모두 전 분기보다 견조한 실적 나타낼 것”이라고 설명했다.

