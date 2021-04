동대문구 '탈노숙 자활근로자 노숙인 거리상담반' 가동

동대문구, 거리노숙인 발굴·지원 강화 위해 거리상담반 운영... 노숙 경험 있는 탈노숙 자활근로 참여자 상담반 활동 이끌어

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 위기상황에 놓인 거리노숙인의 발굴과 지원을 강화하기 위해 탈노숙한 자활근로자들이 참여하는 노숙인 거리상담반을 운영해 지역내 노숙인 발생지역을 중점관리 하는 등 노숙인 보호활동에 만전을 기하고 있다.

지난달 15일부터 2인 1조 2개조로 구성된 총 4명의 동대문구 노숙인 거리상담반은 지역내 노숙인 발생지역을 일일 2회 순찰, ▲노숙인 모니터링 활동 ▲신규 유입 노숙인 순찰·예방활동 및 현황 파악 ▲자활 가능성이 높은 초기노숙인 또는 청년노숙인 등 집중관리 ▲노숙인 동의 시 보호시설 입소 및 병원 동행 ▲상주 거리노숙인 라포(신뢰와 친근감으로 이뤄진 인간관계) 형성 후 복지상담을 통한 탈노숙 지원 등의 활동을 벌이고 있다.

특히 노숙인 거리상담반은 노숙인을 위한 무료급식소 프란치스꼬의집(동대문구 제기동) 등을 이용하는 거리 노숙인 집중 상담을 통해 이들이 당당한 사회구성원으로서 자리 잡을 수 있도록 맞춤형 지원을 실시하고 있다.

유덕열 동대문구청장은 “동대문구 거리상담반으로 활동하는 자활근로참여자들이 과거의 경험을 바탕으로 누구보다 거리노숙인의 아픔과 고통을 더욱 잘 이해하고 있어 거리 노숙인을 상담하고 지원하는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다”며 “우리 이웃인 그들의 아픔에 귀를 기울이고, 거리 노숙인의 사회 복귀를 위해 앞으로도 따뜻한 보금자리와 의식주를 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr