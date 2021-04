용산구, 2021년 복지수첩 1000부 제작

민간 복지인력 위기가구 발굴 지원 위해 복지업무 매뉴얼, 상담 신청서 양식 담아

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 2021년 복지수첩을 1000부 제작·배포했다.

찾아가는 동주민센터(찾동) 복지통장 등 민간 복지인력들이 위기가구를 발굴하는 데 도움을 주기 위해서다.

수첩은 ▲위기가구 발굴 노하우 ▲현장상담 시 유의사항 ▲긴급상황 대응법 ▲구 주요 복지서비스 현황 ▲분야별 복지상담 전화번호 등 꼭 필요한 정보들과 찾동 복지플래너(사회복지직 공무원)에게 전달할 ‘복지상담 신청서’ 양식을 함께 담았다.

32절지(가로 13㎝, 세로 18㎝) 크기로 휴대도 용이하다.

배부대상은 복지통장 330명, 명예 사회복지 공무원 300명, 지역사회보장협의체 위원 300명, 기타 70명이다.

구 관계자는 “일선 동주민센터 인력만으로는 복지사각지대 발굴에 한계가 있다”며 “민간 복지인력을 활용, 사각지대를 찾고 포용국가 실현에 이바지할 것”이라고 말했다.

구는 지난달부터 ‘우리동네 돌봄단’도 편성, 운영하고 있다.

참여대상은 지역 내 3년 이상 거주한 주민 15명이다. 복지 수요가 높은 4개동(후암, 용산2가, 남영, 이태원1동)에 3~5명씩을 배치했다.

이들은 오는 12월까지 해당 지역을 돌며 사각지대 주민을 발굴한다. 정기적인 가정방문 외 전화를 통한 안부확인도 병행할 예정이다.

구에서는 돌봄단이 제대로 활동할 수 있도록 월 활동비(실비), 상해보험, 복지수첩 등을 지원한다.

성장현 용산구청장은 “복지사업은 민관 협치가 중요한 부문”이라며 “공무원 뿐 아니라 민간 복지인력들이 제 역량을 발휘할 수 있도록 구가 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

또 “일반 주민들께서도 도움이 필요한 이웃이 있으면 120 다산콜센터, 129 보건복지 상담전화, 거주지 관할 동주민센터 앞으로 신고해 달라”고 덧붙였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr