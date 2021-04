[아시아경제 박준이 기자] 삼보모터스 삼보모터스 053700 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 100 등락률 -1.36% 거래량 175,766 전일가 7,360 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 삼보모터스, 작년 영업익 117억…흑자전환딱! 말씀드립니다. 현대차에 전량수주 ‘이 기업’!! 단숨에 급등합니다“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 운영자금 조달을 위해 220억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 13일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr