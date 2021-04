한국부동산원, 청렴·공정사회 실천 결의대회 개최

[아시아경제 문제원 기자] 한국부동산원은 12일 새로운 출발을 위한 사회적가치 비전 선포식과 청렴·공정사회 실천 결의대회를 개최했다고 13일 밝혔다.

부동산원은 사회적가치 비전을 '포용적 사회혁신을 선도하는 한국부동산원'으로 정했다. 기관 임원, 본부장, 실·처·지사장이 참석하는 경영성과 점검회의에서 새로운 비전을 발표하고 실천의지를 다졌다.

부동산원은 ▲지속가능한 사회적가치경영 기반 조성 ▲친환경·녹색성장을 위한 인프라 확대 ▲사회혁신과 지역상생에 기반한 양질의 일자리 창출 ▲PSP(Public Social Partnership)을 통한 포용·연대·협력 강화 등 4대 전략목표를 선정했다.

청렴·공정사회 실천 결의대회는 공직자로서 솔선수범하는 청렴문화 확산을 도모하고자 실시됐다. 공직사회 부패 예방과 청렴한 문화 조성, 금품·향응수수 및 부정청탁 금지 등을 주요 결의사항으로 채택했다.

손태락 원장은 "올해는 한국부동산원 출범 원년으로 지속가능한 사회적 책임경영 추진을 위해 새로운 사회적가치 비전을 수립했다"며 "앞으로 청렴하고 공정한 업무수행으로 국민의 삶에 도움이 될 수 있는 기관으로 거듭나겠다"고 강조했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr