봄비가 그치고 찬바람이 불면서 서늘해진 13일 서울 중구 태평로에서 직장인들이 외투를 입고 이동하고 있다. 기상청은 내일 서울 아침 기온이 3도로 오늘보다 7도가량 낮아지겠다고 예보했다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.