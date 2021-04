우미건설, 경기화성 태안3지구 우미린 센트포레 분양 돌입

[아시아경제 류태민 기자] 우미건설이 16일 경기도 화성시 ‘태안3지구 우미린 센트포레’의 사이버 견본주택을 열고 분양에 나선다고 13일 밝혔다.

태안3지구 우미린 센트포레는 지하 1층~지상 15층, 23개동, 84㎡(전용면적) 단일평형으로 구성된다. 단지는 B1블록 650가구, B2블록 650가구 총 1300가구다.

이 단지는 대규모 자연환경과 가까워 쾌적한 주거환경이 조성될 전망이다. 단지 주변에 유네스코 세계문화유산인 융건릉과 국가지정문화재인 용주사가 위치해 있다. 지구 내 조성 예정인 약 44만㎡ 규모의 공원과 호수공원 등과도 인접해있다.

특히 인근에 수원델타플렉스(수원일반산업단지), 가장일반산업단지, 세마일반산업단지 등이 위치해 직주근접 생활이 가능하다. 병점복합타운, 홍익대학교4차산업혁명캠퍼스 등도 예정돼 있다.

또한 1호선 병점역이 가깝고 효행로, 봉명로, 서부로 등이 인접해 교통이 편리하다. 오산~화성고속도로, 서해안고속도로, 경부고속도로, 수도권 제2외곽순환도로(예정), 오산용인고속도로(예정) 등 주변 광역교통망도 잘 갖춰져 있다.

가구는 남향 위주로 배치(일부 세대)했고, 판상형 4베이 위주로 설계돼 채광과 통풍이 우수하다. 지상에는 주차공간이 없어(근린생활시설 주차장 제외) 안전한 보행이 가능한 것도 특징이다.

다목적 실내체육관(하프코트), 피트니스 클럽, 실내골프연습장 등의 커뮤니티시설이 설치되며 통학차량 하차공간과 연계된 카페린, 남녀구분 독서실, 작은 도서관과 같은 특화시설도 계획돼 있다. 미세먼지의 효율적인 저감 및 관리가 가능한 에어클린시스템도 설치된다.

청약일정은 내달 26일 특별공급을 시작으로 27일 1순위, 28일 2순위를 접수한다. 당첨자발표는 B1블록은 5월 4일, B2블록은 6일이며 정당계약은 17~24일까지다.

