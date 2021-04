[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 정현복 광양시장의 부동산 투기 의혹과 관련해 13일 압수수색에 나섰다.

전남경찰청 부동산투기 특별수사대는 이날 오전 9시께 전남 광양시청에 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있다.

정 시장은 자신과 자녀가 소유한 땅에 도로가 개설되고 부인 소유의 땅에 개발이 진행돼 이해충돌 논란을 빚었다.

경찰 관계자는 "압수수색을 통해 확보한 자료를 분석해 신속하고 엄정하게 수사해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

