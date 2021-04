롯데하이마트, 온라인쇼핑몰 홈케어 서비스 행사…최대 23% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트은 오는 25일까지 온라인쇼핑몰에서 ‘봄맞이 홈케어 서비스’ 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.

홈케어 서비스는 전문 교육을 수료한 롯데하이마트 CS마스터가 장비를 갖추고 소비자 가정을 방문해 가전·침구 등을 관리해주는 토탈 케어 서비스다. 롯데하이마트는 온라인쇼핑몰에서도 에어컨, 냉장고 등 가전제품부터 주방후드, 욕실 등 주거공간에 이르기까지 38개 서비스 품목을 제공한다.

행사 기간 롯데하이마트 온라인쇼핑몰에 방문한 고객은 서비스를 최대 23% 저렴하게 이용할 수 있다. 클리닝 서비스 지원 품목은 에어컨, 세탁기 등 가전제품부터 주방후드, 매트리스 등 주거공간까지 다양하게 선보인다. 이사나 새로운 집으로 입주를 앞둔 고객을 위한 서비스도 있다. 이사 및 입주 청소, 줄눈·코팅 시공, 새집증후군 예방 청소 등 다양한 서비스를 최대 17% 저렴한 가격에 제공한다.

홈케어 서비스를 한 품목 이상 구매하면 구매하는 서비스 품목 수에 따라 구매 금액의 10%를 최대 20만포인트까지 엘포인트(L.POINT)로 적립해준다. 또한 행사카드로 결제 시 구매 금액의 10%를 최대 50만원까지 청구할인 해준다. 서비스 두 가지 이상 구매 시에는 추첨을 통해 롯데백화점 모바일 상품권 1만원권을 증정한다. 창립 21주년을 기념해 21번째, 210번째, 2100번째 구매 고객 세 분에게는 롯데백화점 모바일 상품권 5만원권을 선물한다. 가전 클리닝 서비스 구매 고객 전원에게 미국 인기제품 유한양행 암앤헤머 베이킹소다를 증정한다.

롯데하이마트 관계자는 “봄을 맞아 집 새단장을 위해 가전과 주거공간 대청소를 앞둔 고객이라면 이번 행사를 통해 저렴한 가격에 전문가에게 청소 및 관리를 받을 수 있다”며 "앞으로도 온라인쇼핑몰에서 고객 필요에 맞는 상품을 다양한 혜택과 함께 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr