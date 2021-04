[아시아경제 지연진 기자] 나노엔텍 나노엔텍 039860 | 코스닥 증권정보 현재가 9,980 전일대비 2,300 등락률 +29.95% 거래량 3,029,544 전일가 7,680 2021.04.13 09:30 장중(20분지연) 관련기사 나노엔텍, 지난해 영업익 34억…전년 비 11.5% ↑나노엔텍, 코로나19 항원진단키트 이탈리아에 추가 공급나노엔텍, 이탈리아에 코로나19 항원진단키트 수출 close 이 13일 코스닥 시장에서 하루 가격제한선(30%)까지 뛰었다.

나노엔텍은 이날 오전 9시09분께부터 전일대비 29.95%(2300원) 급등한 9980원에 거래되고 있다.

최근 코로나19 재확산으로 진단키트 업종이 주목을 받으면서 나노엔텍 주가도 이날 급등한 것으로 보인다.

SK텔레콤의 자회사 나노엔텍은 지난해 12월 코로나19 진단키드를 출시한 의료기기 업체다. 3분 만에 95% 정확도로 코로나 감염 여부를 검사할 수 있는 진단키트를 제조하고 있다.

