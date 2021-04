CJmall, 초이스 마켓에서 ‘카페 만월회’ 단독 판매

[아시아경제 임춘한 기자] CJmall이 초이스 마켓에서 ‘카페 만월회’를 단독 판매한다고 13일 밝혔다. 초이스 마켓은 CJ오쇼핑 대표 프로그램 최화정 쇼의 모바일 마켓이다.

카페 만월회은 2018년 10월 용인에서 작은 카페로 시작해 2019년 중순에 온라인 사업에 진출했다. 브랜드 대표 상품은 콜드브루부터 밀크티·민트초코·흑임자 등 다양한 라떼 원액으로, 고품질을 유지하기 위해 자사몰에서 한정 수량으로만 판매하는 것이 특징이다.

지난 3월 CJmall에서 첫 론칭한 카페 만월회는 오픈 4시간만에 전체 매진이 됐다. 브랜드 대표 상품 밀크티, 악마초코, 말차로 구성된 CJmall 단독 패키지를 포함해 이날 하루에만 총 2000여개 이상의 상품이 판매됐다.

이번 앵콜 기획전에서는 오는 14일 최화정 쇼 클로징 타임에 카페 만월회 상품을 소개하고 초이스 마켓으로 고객 구매를 유도한다. 이날 오후 10시55분에는 CJmall 모바일 생방송 쇼크라이브에도 최화정씨가 직접 출연해 상품을 소개할 예정이다.

CJ오쇼핑 관계자는 “외출이 힘든 시기에 커피 마니아들과 SNS에서 핫한 브랜드로 바이럴 되는 카페 만월회를 고객들께 큐레이션 할 수 있어 기쁘다”며 “집콕족이 늘며 홈카페에 대한 관심이 높아진 만큼 앞으로도 소비자의 편리미엄을 만족시킬 수 있는 다양한 상품을 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr