도봉혁신교육 마을학교 수강생 모집

도봉구, 관내 지역자원 연계하여 다양한 방과후 돌봄 프로그램 운영... 14일부터 20일까지 도봉구 도봉배움e 홈페이지 통해 수강생 선착순 모집

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 ‘자연에서 배우고 마을에서 키우는 사람중심 교육도시’ 조성의 기반을 닦는 ‘2021년 도봉혁신교육지구 마을학교’를 운영한다.

‘도봉 마을학교’는 지역의 마을교사들이 모여 프로그램을 기획, 공모하면 선정 결과에 따라 지역 아이들과 함께 수업을 진행하는 돌봄 기능이 결합된 방과후 마을학교다.

구는 마을학교를 통해 지역의 역량있는 교육자원들을 활용, 마을교사들 인적 네트워크를 구축하는 동시에 마을이 마을을 돌보는 지속가능한 마을교육공동체를 구축하려고 한다.

2015년 시작, 올해로 7년 차를 맞는 ‘도봉 마을학교’는 총 37개의 프로그램 마련했다.

수업은 초등 방과후 돌봄을 책임지는 ‘돌봄형 마을학교 32개소’와 초등 고학년 및 중학년의 진로 탐색을 위한 ‘진로형 마을학교 5개소’로 나뉘며 ▲공예 ▲화훼 ▲요리 ▲드론 ▲숲놀이 등 연령별 흥미를 끌 수 있는 다양한 주제들로 구성했다.

프로그램은 4월 말부터 도봉구 지역 곳곳의 마을학교 교육장에서 진행하며, 접수는 14일부터 20일까지 선착순으로 ‘도봉구 교육포털 도봉배움e 홈페이지 ▲도봉 마을학교 ▲마을학교수강신청 메뉴에서 신청할 수 있다.

마을학교별 프로그램과 교육기간 등 기타 자세한 내용은 해당 홈페이지에서 확인이 가능하다.

코로나19 확산 방지를 위해 교육은 마스크 착용, 거리두기, 손 소독, 교육장 소독 등 안전수칙을 철저히 지키며 진행할 계획이다.

이동진 도봉구청장은 “집 인근의 다채로운 방과후 프로그램들로 돌봄 사각지대를 해소, ‘도봉 마을학교’라는 마을의 유능한 인적·물적 자원을 통해 청소년의 안전하고 건강한 여가와 교육이 이루어질 수 있도록 지원하겠다”며 “자녀교육에 있어서 부모님들의 돌봄과 진로 걱정을 덜어줄 수 있도록 온 마을이 나설 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr