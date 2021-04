[아시아경제 최대열 기자] 코스닥시장본부는 이노와이즈 이노와이즈 086250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,405 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,405 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 거래소, 이노와이즈 '상장폐지사유 발생'이노와이즈, 전병우 대표 신규 선임 [e공시 눈에 띄네]코스닥-6일 close 의 감사의견 비적정에 따라 준 개선기간이 12일부로 끝났다고 밝혔다. 회사는 다음 달 3일까지 개선계획 이행내역서 등 관련서류를 내야 하며 20일 이내에 기업심사위원회를 열고 상장폐지 여부를 심의·의결하고 사흘 내 통지키로 했다.

