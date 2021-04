한타家 장남 조현식 부회장, 약속대로 한국앤컴퍼니 대표이사 사임

조현범 사장 단독 대표이사 체제

[아시아경제 이기민 기자] 한국타이어가(家)의 장남인 조현식 한국앤컴퍼니 부회장이 12일 대표이사직을 내려놨다. 조 부회장은 지난 주총에 앞서 자신이 주주제안한 사외이사·감사위원이 선임된다면 대표이사직을 내려놓겠다고 약속한 바 있다.

한국앤컴퍼니는 조 부회장이 대표이사직을 사임해 조현범 사장의 단독 대표이사 체제가 됐다고 공시했다.

앞서 조 부회장은 지난 2월 주주서한을 통해 이한상 고려대 교수를 사외이사·감사위원이 주주총회에서 선임되면 자신은 대표이사직에서 물러나겠다고 주주제안을 한 바 있다.

조 부회장은 당시 "창업주 후손이자 회사의 대주주들이 대립하는 모습으로 비춰졌다는 사실에 큰 책임감을 느끼고 있다"며 "회사의 명성에 누가 될 수 있는 경영권 분쟁 논란의 고리를 근본적으로 끊어내고자 사임 의사를 밝힌다"고 설명했다.

이어 이 교수가 지난달 30일 열린 한국앤컴퍼니 정기 주주총회에서 차남 조현범 사장 등 사측이 추천한 후보인 김혜경 전 청와대 여성가족비서관을 꺾고 감사위원·사외이사에 선임됐다.

현재 조 부회장은 대표이사직 사퇴에 대해 별도 입장은 없는 상황이다. 부친인 조양래 회장의 성년후견심판을 청구한 장녀 조희경 한국타이어나눔재단 이사장과도 상의하지 않은 것으로 알려졌다. 이에 대해 조 부회장의 법률대리인을 맡았던 법무법인 KL파트너스 측은 "주주총회 이후 조 부회장과의 계약이 끝나서 답변할 수 있는 내용이 없다"고 말했다.

다만 조 부회장의 이번 사임은 주주들에게 약속을 지킨 행보로 풀이된다. 한국앤컴퍼니 주주총회 이후 열흘 넘게 조 부회장이 대표이사직을 내려놓지 않으면서 업계에서는 주주들과의 약속이 지켜지지 않을 수 있다는 우려가 있었다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr